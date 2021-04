Edital do GDF busca construir complexo hospitalar no Guará

PM Pedro Marra

A construção do complexo vai beneficiar uma população de 370 mil pessoas - (crédito: Breno Esaki)

O edital público do Complexo Hospitalar da Região de Saúde Centro-Sul, no Guará, foi divulgado, nesta sexta-feira (30/4), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Anunciado pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), o documento abre espaço às empresas que tiverem interesse em realizar estudos para a implantação e gestão do espaço.

A proposta de construção, aparelhamento, gestão e operação dos serviços médico-hospitalares da unidade foi apresentada pela Secretaria de Saúde (SES-DF) para reduzir o déficit no atendimento hospitalar da rede pública e promover acesso ao atendimento para os moradores do Guará I e II, Park Way, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA)/Estrutural, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo 1 e 2.

“A construção do Hospital Centro-Sul vai beneficiar uma população de mais de 370 mil pessoas, que hoje é atendida apenas pelo Hospital Regional do Guará. Isso também vai ajudar todo o Distrito Federal”, analisou o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

O Complexo Hospitalar deverá ocupar uma área de 70 mil m² no Guará e vai ampliar a oferta de especialidades médicas, serviços de diagnóstico e terapia, além de disponibilizar leitos de terapia intensiva a pacientes adultos e pediátricos.

A unidade, de acordo com estudos preliminares do GDF, deverá ser composta por um bloco hospitalar e um bloco ambulatorial (Policlínica, Centro de Apoio Diagnóstico, Central de Exames e Central de Laudos de Radiologia). Devem ser criados cerca de 400 leitos de internação, UTI adulto, diálise, pronto socorro e neonatologia.

Parceria Público-Privada

Nesta primeira fase do projeto, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), as empresas interessadas devem apresentar, até 1º de junho, a documentação necessária para serem autorizadas a desenvolver os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica.

A estruturação da proposta fica a cargo da Sepe, que, em parceria com a Secretaria de Saúde, vai viabilizar a concepção do projeto. As empresas terão quatro meses para desenvolver os estudos, que serão apresentados em consulta e audiências públicas. A licitação do Complexo Hospitalar será feita pela Secretaria de Saúde.

Documentação

Os interessados poderão entregar os requerimentos de autorização para realização dos estudos, mediante protocolo, até 1º de junho deste ano, das 8h às 18h, no seguinte endereço: Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Palácio do Buriti, sala P50, Gabinete da Secretaria de Estado de Projetos Especiais.

O material também poderá ser enviado para protocolo.casacivil@buriti.df.gov.br, com cópia para sepe.gab@buriti.df.gov.br, sem limitação de horário.

Para consultar os documentos necessários e o edital do Procedimento de Manifestação de Interesse, basta entrar no site da Sepe.

*Com informações da Sepe