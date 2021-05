Oposição articula candidato único para eleição da OAB-DF

Ad Alexandre de Paula

A eleição para a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) movimenta os bastidores da entidade. O pleito ocorrerá apenas no segundo semestre, mas as articulações para as candidaturas que disputarão o comando começam a avançar. A tendência é de que o atual presidente, Délio Lins e Silva Júnior, busque a reeleição. Na oposição, um grupo ligado às gestões anteriores, dos ex-presidentes Juliano Costa Couto e Ibaneis Rocha, trabalha para consolidar um adversário único contra Délio.

Na eleição anterior, que ocorreu em 2018, quatro chapas disputaram a direção da ordem. Além de Délio, concorreram Jacques Veloso, Renata Amaral e Max Telesca. A disputa foi apertada. O atual presidente teve 9.805 votos contra 9.557 de Veloso. Renata e Telesca tiveram menos de 2 mil votos, cada um. O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou da campanha e apoiou Veloso, que tinha também o aval do então presidente da OAB-DF, Juliano Costa Couto.

Jacques Veloso é um dos cinco nomes cotados para representar a oposição na eleição deste ano. A ideia é que a definição de quem disputará o cargo seja feita a partir de pesquisas de opinião e de discussões setoriais. A intenção da oposição, agora, é evitar a divisão dos votos entre representantes do mesmo grupo e tentar garantir uma vitória contra Délio.

Mesmo no pleito anterior, a escolha do candidato que representaria a continuidade da gestão levou tempo. Foi feita uma eleição entre Jacques Veloso e Cleber Lopes para definir quem estaria à frente do grupo. Veloso levou a melhor. Ele tinha a preferência do então presidente, Juliano Costa Couto, enquanto Lopes era próximo do governador Ibaneis Rocha. A decisão, por meio de uma pré-eleição, manteve a unidade do grupo, que, apesar disso, acabou derrotado. Tributarista, Veloso atuou como secretário-geral da entidade entre 2016 e 2018, além de ter sido conselheiro.

Outro nome entre os cinco da oposição, Cleber Lopes é um dos mais requisitados criminalistas de Brasília. Tem no currículo a atuação em nome de autoridades. É, inclusive, um dos representantes de Ibaneis. Nas últimas eleições, foi candidato a vice na chapa com Veloso. Na ordem, ocupou diversas funções desde 2003, como as presidências das comissões de Exame de Ordem e de Prerrogativa. Foi desembargador, por dois mandatos, do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF).

Figura também próxima do governador Ibaneis Rocha, o especialista em direito processual civil e direito eleitoral Everardo Gueiros está no páreo para representar a oposição. Gueiros foi secretário de Projetos Especiais do atual Executivo local até setembro do ano passado e tem atuação em tribunais superiores, como Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Também foi desembargador do TRE-DF.

A única mulher entre os cinco pré-candidatos é a advogada e mestre em direito previdenciário Thais Riedel. Hoje, não há nenhuma mulher no comando das 27 seccionais da OAB no país, e a representatividade deve ser um dos motes da campanha. Ela foi presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-DF e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário.

Ex-conselheiro federal da OAB-DF, Evandro Pertence é mais um dos pré-candidatos da oposição que passou pelo TRE-DF. Atuou na defesa de autoridades, como o ex-presidente Lula. Participou e esteve à frente de comissões na Ordem, entre elas, a de Direitos Humanos. Ele é filho do ministro aposentado do STF Sepúlveda Pertence e fundador do Instituto Victor Nunes Leal, criado para promover o conhecimento jurídico.

A eleição deste ano, que deve ocorrer em novembro, será a primeira feita on-line. A mudança se deu devido à pandemia e aos riscos impostos pela covid-19.