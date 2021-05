Cadastro de pessoas com comorbidades em foco no DF: saiba como será vacinação

SS Samara Schwingel AI Ana Isabel Mansur

Com a proximidade da vacinação contra covid-19 para pessoas com comorbidades, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) deu início ao cadastramento desse público — estimado em 513 mil habitantes, considerados apenas aqueles com menos de 60 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O objetivo do registro é confirmar quantos brasilienses fazem parte do novo público-alvo da campanha. As enfermidades elegíveis constam no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNO), do Ministério da Saúde. No entanto, a capital federal incluiu outras categorias na lista, como grávidas e puérperas (leia Tipos).

Indivíduos com algum diagnóstico incluso na relação devem se cadastrar pelo site vacina.saude.df.gov.br. O agendamento ocorrerá gradativamente, de acordo com o número de doses disponíveis e enviadas ao DF pelo governo federal. A subsecretária de Planejamento à Saúde, Christiane Braga, afirma que só quem fizer o registro poderá receber as doses. “A inscrição não tem data para acabar, mas, quanto antes a pessoa fizer, melhor para agilizar os próximos passos”, ressaltou.

Caso o paciente faça tratamento contra a doença crônica na rede pública de saúde, o sistema da SES-DF confirmará essa informação, e será possível imprimir o comprovante de agendamento. Se não for o caso, a pessoa deverá levar, no dia da vacinação, além do documento emitido após o término da inscrição, um relatório médico que comprove a comorbidade indicada. Embora o PNO preveja que a vacinação ocorra por meio da apresentação de qualquer comprovante, como exames ou receitas, a secretaria distrital aceitará apenas laudos.

O único público que deve ter conduta diferenciada são as grávidas. Com ou sem comorbidades e sendo atendidas ou não na rede pública, elas devem se cadastrar e apresentar, no momento da vacinação, um relatório médico comprovando que a gestante recebeu todas as orientações de saúde e que não tem qualquer contraindicação.

Controle

A primeira etapa da vacinação de pessoas com comorbidades tem previsão de começar na terça e seguir até quinta-feira. O agendamento, segundo a Christiane Braga, começará na segunda-feira. “A expectativa é de que ele ocorra um dia antes da vacinação de cada grupo”, completou a subsecretária. Nesta primeira fase, estão inclusas pessoas com síndrome de Down; deficiência permanente e de 55 a 59 anos; gestantes ou puérperas com comorbidades; bem como pessoas em terapia renal substitutiva.

A previsão é de que as cerca de 5 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech, previstas para chegarem ao DF na segunda-feira, além de algumas doses da Oxford/AstraZeneca, atendam a esse novo público. Depois, a imunização contemplará pessoas com todas as demais comorbidades, e continuará por ordem decrescente de faixa etária, começando por indivíduos com 59 anos.

“Fizemos essa separação para facilitar o acesso das pessoas e a distribuição das doses, além de evitar filas desnecessárias e uma corrida pelas vacinas. Precisamos fazer isso de forma controlada, porque há pacientes com doenças graves que não podem ficar muito tempo expostos”, comentou Christiane. Ela explicou que mesmo quem perder a data de agendamento, poderá agendar a vacinação depois. “Além disso, quem tomar a primeira dose terá a segunda garantida”, completou.

Calendário

Assim como ocorre com os outros grupos, a vacinação de pessoas com comorbidades avançará de acordo com as doses recebidas pela Secretaria de Saúde, não sendo possível escolher imunizantes de preferência. Werciley Júnior, infectologista-chefe do Hospital Santa Lúcia, avalia que não há hierarquia de gravidade entre as doenças do plano de vacinação: “Todas merecem igual atenção, nenhuma é pior do que outra”, enfatizou. “Essas são enfermidades associadas, normalmente crônicas, que o paciente tem há algum tempo e com a qual convivem. Nem todas puderam entrar na prioridade da vacinação. As listadas são aquelas que podem agravar um quadro da covid-19”, explicou Werciley.

Especialista em doenças infecciosas e médico dos hospitais de Base e das Forças Armadas (HFA), Hemerson Luz faz um alerta quanto aos riscos: “É preciso tomar cuidado com doenças cujo tratamento pode piorar a condição do paciente em caso de contágio pela covid-19. Alguns remédios diminuem a imunidade. Inclusive, caso a enfermidade esteja descompensada, a vacina pode não ter o efeito desejado. Nesses casos, é importante que a pessoa procure um médico para saber se pode se imunizar ou não. Se a comorbidade estiver tratada e controlada, normalmente, o paciente está liberado”, afirmou o especialista.

A inclusão de novos grupos e o avanço da campanha de vacinação dependem do envio de doses pelo Ministério da Saúde. Enquanto isso, profissionais da rede de saúde privada e da segurança pública seguem em atendimento, bem como idosos.



Tipos

Confira todas as condições e categorias previstas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal para vacinação contra a covid-19: