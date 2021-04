Covid-19: tem alguma comorbidade? Saiba como se cadastrar para a vacinação

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Brasilienses com comorbidades previstas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) poderão se registrar para garantir atendimento. O cadastro fica disponível a partir das 9h desta sexta-feira (30/4). A inscrição deve ser feita pelo portal de imunização da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Na sexta-feira (30/4), também tem início a imunização do último grupo de idosos do público-alvo. Na noite dessa quinta-feira (29/4), a reportagem flagrou uma fila de espera por vacinas próximo ao drive-thru da Faculdade Unieuro, em Águas Claras. No entanto, a SES-DF destaca que há vacinas para todas as pessoas com 60 e 61 anos, não sendo necessário chegar aos pontos de atendimento com antecedência.

Por enquanto, pessoas de 18 a 59 anos com doenças crônicas devem se cadastrar para, posteriormente, agendar a vacinação, à medida em que a secretaria anunciar a chegada de doses para atender a esse grupo. Por meio do CPF informado, o sistema da pasta vai fazer cruzamento de dados do paciente com registros de atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

Não havendo reconhecimento, o cidadão poderá apresentar laudo médico após agendamento a ser anunciado pela pasta especificamente para esse público. Se a população tiver dificuldades para se registrar pelo site, basta procurar a unidade básica de saúde (UBS) mais próxima e fazer o registro com a ajuda de funcionários do local.

Comorbidades previstas:



Diabetes mellitus;



Pneumopatias crônicas graves;



Hipertensão arterial resistente (HAR);



Hipertensão arterial estágio 3;



Hipertensão arterial estágios 1 e 2, com LOA (lesão de órgãos alvo) ou comorbidade;



Insuficiência cardíaca;



Cor pulmonale e hipertensão pulmonar;



Cardiopatia hipertensiva;



Síndromes coronarianas;



Valvopatias;



Miocardiopatias e pericardiopatias;



Doenças da Aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;



Arritmias cardíacas;

Cardiopatia congênita no adulto;



Próteses valvares e dispositivos cardíacos;



Doença cerebrovascular;



Doença renal crônica;



Imunossuprimidos;



Anemia falciforme;



Obesidade mórbida;



Síndrome de Down;



Cirrose hepática.

Passo a passo do cadastramento



Acessar o site vacina.saude.df.gov.br;

Escolher a opção "cadastro comorbidades";

Preencher os dados;

Selecionar a comorbidade;

Preencher informações adicionais sobre a doença crônica;

Finalizar o cadastro e confirmar.

Previsão do calendário vacinal: