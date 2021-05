DF terá dia nublado, mas com poucas chances de chuva, segundo Inmet

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Neste sábado (1º/5) do Dia do Trabalhador, o Distrito Federal terá um tempo nublado e alta umidade relativa do ar, ficando entre 100% e 50%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima fica em 16ºC e a máxima em 27ºC no DF.

Apesar da alta umidade, a capital federal terá poucas chances de chuva, conforme prevê o meteorologista do Inmet Olívio Bahia. “O tempo ficará nublado, com curtos períodos de sol e poucas chances de chuva. Se forem ocorrer, serão mais em áreas isoladas. Estamos em um período do ano em que ainda não está tão frio, mas é uma característica comum termos manhãs mais frias e, depois, sobe um pouco a temperatura durante o dia”, explica.

Com vento de fraco a moderado no DF, o especialista afirma que é esperado que a umidade do ar baixe mais ao longo das semanas. “Entramos no mês mais seco, com volumes de chuva pequenos, comparados aos meses anteriores. Em abril, choveu a média esperada de 133 mm. Em maio, a média é de 29,7 mm de chuva, uma discrepância grande. Nesses próximos dias, ainda teremos um resquício de umidade, mas a expectativa para os próximos dias é que ela comece a cair”, expõe Olívio.

Segundo ele, a partir da próxima segunda-feira (3/5), a previsão é que a temperatura mínima caia um pouco no DF e a umidade fique próxima de 30%. “A expectativa é que as mínimas caiam em até 12ºC no Distrito Federal. Amanhã (2/3), ainda deve ter com bastante nuvem, sem muita mudança na temperatura máxima”, adianta.

O meteorologista esclarece o motivo do tempo ficar nublado e a temperatura aumentar durante o dia. “Esfria porque a nuvem serve como uma espécie de cobertor. A radiação vai ficando na superfície terrestre, alimentada pelo sol. À noite, quando não tem sol, a radiação sobe e se perde no espaço”, conclui.