Acidente deixa BR 020 temporariamente interditada

Motorista foi atendido no local - (crédito: Corpo de Bombeiros)

Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito, na tarde deste sábado (1º), na BR 020, entre Planaltina e Sobradinho. O trânsito chegou a ser interrompido para que o Corpo de Bombeiros realizasse o resgate.



O veículo, um Citroën Picasso, rodou na pista após bater em um barranco. As quatro pessoas que ocupavam o interior do carro foram socorridas. O condutor, de 57 anos, foi atendido no local.



Duas ocupantes foram jogadas para fora do automóvel e levadas conscientes para o Hospital Regional de Planaltina. Uma das passageiras, que não teve a idade revelada, apresentava trauma crânio-encefálico leve e suspeita de fratura no membro superior direito. A outra mulher, 36 anos, queixava-se de dores lombares e tinha escoriações no rosto. A quarta ocupante, 15 anos, foi socorrida pelo SAMU.