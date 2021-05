Lista de espera por leitos de UTI no DF tem 29 pacientes com covid-19

PM Pedro Marra

(crédito: Breno Esaki/SES-DF)

O Distrito Federal está com 29 pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 na lista de espera por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme dados divulgados às 10h45 deste domingo (2/5) pela Secretaria de Saúde (SES). Pouco tempo antes, às 10h25, os hospitais da rede pública apresentavam 33 leitos do tipo adulto, neonatal e pediátrico vagos para tratamento da doença.

A taxa de ocupação para esses três tipos de leitos é de 92,8%. Somente de leitos adultos, a porcentagem muda para 95,2%.

Do total de 482 leitos, 430 estão ocupados por pacientes, 12 estão na fila de liberação e sete estão bloqueados nos hospitais públicos.

Na rede particular, há 26 leitos vagos, sendo 25 do tipo adulto e um pediátrico. De todos os 388 leitos de UTI das unidades particulares, 316 acomodam pessoas com a covid-19 e 46 estão bloqueados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto está em 92,6%. Os dados foram divulgados às 7h55 deste domingo no site InfoSaúde, do GDF.