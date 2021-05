Vídeo: funcionários do Aeroporto dançam música sul-africana que viralizou

PM Pedro Marra

Os funcionários do Aeroporto de Brasília entraram no "Jerusalema Challenge" ('Desafio Jerusalema, em inglês) – famoso desafio com dança feito por companhias aéreas internacionais – que viralizou nas redes sociais, com mais de 380 milhões de visualizações no YouTube.

A música Jerusalema, do músico e DJ sul-africano Master KG e da cantora Nomcebo Zikode, é cantada em Zulu, uma das 11 línguas oficiais da África do Sul. A letra fala sobre proteção e salvação e se tornou um símbolo de esperança nesta pandemia.



Com distanciamento social e uso de máscara, as equipes do Aeroporto de Brasília entraram na brincadeira. Com o objetivo de levar uma mensagem de positividade e boa energia para todos, os colaboradores da administradora participaram do vídeo que virou um hino na esperança ao combate e ao fim da doença no mundo.



Desde o início da pandemia, o terminal aéreo, que presta um serviço essencial, vem trabalhando em diversas práticas para que aqueles que precisem viajar neste momento possam voar com tranquilidade. Além disso, pelo aeroporto estão chegando diversas cargas importantes, como as vacinas. E para o Aeroporto continuar funcionando é imprescindível a dedicação destas equipes.



"Estamos tomando todas as precauções e cuidados possíveis. Nossos trabalhadores junto com tanto outros que compõem o Aeroporto de Brasília são os responsáveis para que pousos e decolagens ocorram diariamente e participar de um momento de descontração com uma mensagem tão positiva e ver que o resultado com engajamento das equipes foi extraordinário só nos mostra que fazer parte do setor aéreo e prestar um serviço de excelência, não importa a adversidade, é realmente apaixonante", explica o diretor de assuntos corporativos, Rogério Coimbra.



