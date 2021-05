PMDF prende homens por tráfico de drogas no Gama

MM Michel Medeiros

Cliente do estabelecimento também estava em posse de um cigarro de maconha - (crédito: Divulgação/ Gtop29)

Policiais do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) prenderam dois homens por tráfico de drogas em um bar na quadra 27, no Setor Leste do Gama. Por volta das 16h40 deste domingo (2), a equipe da PMDF foi averiguar a denúncia de venda de drogas no local e encontrou certa quantia de dinheiro com os dois suspeitos.



Os policiais também acharam um cigarro de maconha em posse de um cliente do estabelecimento. Dois cães farejadores da Polícia Militar do Distrito Federal encontraram mais cinco porções do entorpecente no bar.



Os três homens foram encaminhados para a 20ª DP, no Gama. Dois foram autuados por tráfico de entorpecentes e um por uso e porte de droga.