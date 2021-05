PM prende quadrilha que furtava banheiras e revendia na Estrutural

MM Michel Medeiros

Foram recuperados 20 banheiras, 19 pias e um mictório - (crédito: Divulgação/ PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha que roubava banheiras e louças para banheiro. O Gtop35 foi acionado no início da noite deste domingo (2), e prendeu, em flagrante, quatro homens e uma mulher. O grupo tentava furtar uma loja de acabamentos de luxo, no SIA Trecho 3.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos tentaram fugir, mas foram capturados. Após confessar a tentativa de furto, apontaram os dois imóveis utilizados como depósitos, localizados na Estrutural.

Ao chegar aos endereços, foram recuperados 20 banheiras, 19 pias e um mictório. Três receptadores foram presos na segunda etapa da operação. O grupo confessou que as peças eram vendidas no mercado informal. As banheiras, que na loja custam entre R$ 3 e R$ 8 mil, eram comercializadas por cerca de R$ 700. Vários veículos foram utilizados pela polícia para o transporte das peças.

Até o momento, oito pessoas foram detidas e conduzidas à 1º DP na Asa Sul.