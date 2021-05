Greve dos rodoviários: usuários recorrem ao transporte pirata

AM Ana Maria da Silva

Os rodoviários fazem greve e protestam por vacinação - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

Na manhã desta segunda-feira (3/5), as paradas de ônibus do Distrito Federal ficaram cheias, prejudicando a chegada ao serviço de vários trabalhadores. Os rodoviários pararam 100% da frota de ônibus na capital desde as primeiras horas desta segunda (3/5). A categoria reivindica a vacinação de motoristas e cobradores contra a covid-19.

Dezenas de pessoas esperavam transporte por volta das 9h no centro de Taguatinga. Foi o caso da cuidadora Maria Luzinete, 58 anos, que aguardava em uma parada na Avenida das Palmeiras. Cansada, após passar a noite em serviço, ela conta que foi para a parada preparada para esperar. Moradora do Areal, aguardava pela chegava de algum transporte para casa. “Eu já sabia da greve, então vim sabendo que não ia ser fácil conseguir transporte. Mas estou aqui tentando”, diz.

Para Maria, a reivindicação é correta. “Eles estão à frente, colocando a vida em risco. Vamos esperar que consigam”, diz. Sem opção, a cuidadora apelou para o transporte pirata. Alem de Maria, a reportagem flagrou diversos ônibus e vans irregulares oferecendo o serviço.

O Correio andou por Ceilândia e encontrou paradas de ônibus vazias. Com lanchonetes fechadas, o fluxo no Terminal Rodoviário do Setor O também estava deserto. A frota de ônibus estava toda no local.

Trânsito

Às 9h, o trânsito de Brasília estava tranquilo. Para evitar engarrafamentos, devido ao aumento do número de carros, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) informou que as pistas exclusivas das vias W3 Sul, W3 Norte, Eixo Monumental e Setor Policial Sul poderão ser usadas para todos os veículos. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) também liberou o tráfego nas faixas exclusivas da Estrada Parque Taguatinga (DF-085) e da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075).

Sem acordo

Na última sexta-feira (30/4), representantes dos rodoviários se encontraram com o GDF no Palácio do Buriti, contudo, o Sittrater informou que a reunião não atendeu às expectativas e não houve acordo entre as partes.

Os rodoviários esperavam um plano de inclusão dos trabalhadores na campanha de vacinação contra a covid-19, junto a profissionais da educação e segurança. No entanto, não há previsão dessa imunização.