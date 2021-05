Covid-19: vacinação noturna inicia nesta segunda na Praça dos Cristais

CM Cibele Moreira

Todos que estiverem aptos a tomar a vacina podem procurar os postos noturnos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ponto de vacinação noturno começa a funcionar nesta segunda-feira (3/5), na Praça dos Cristais, em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano. Os grupos prioritários que estão aptos para receber as doses da vacina contra a covid-19 terão acesso a mais um posto de drive-thru que funcionará de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h.

As doses serão aplicadas por militares das Forças Armadas, do Comando Conjunto Planalto, que atuam na área da saúde. Todos passaram por treinamento específico para atender na campanha de vacinação. No posto noturno a população poderá ter acesso à primeira dose e a segunda dose dos imunizantes.

"Esta é uma alternativa para quem trabalha o dia inteiro e não tem como ir no ponto de vacinação durante o dia", ressalta o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valério. De acordo com ele, o posto foi pensado também pela questão de segurança. "O Exército vai fechar as duas entradas para fazer toda a segurança da população. Principalmente pelo horário, imagine ficar na fila às 23h. Pensamos em todos os aspectos", pontua Divino Valério.

A unidade de vacinação é uma parceria uma parceria entre o Governo do Distrito Federal e as Forças Armadas.