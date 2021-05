SS Samara Schwingel

A vacinação de pessoas com comorbidades será feita mediante agendamento - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As 5,8 mil doses da vacina norte-americana contra a covid-19, a Pfizer/BioNTech, que devem chegar ao Distrito Federal na noite desta segunda-feira (3/5), totalmente utilizadas na vacinação de pessoas com comorbidades. A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva no Palácio do Buriti.

Além disso, segundo o secretário, das 81,5 mil doses de AstraZeneca que chegaram ao DF nesta segunda-feira (3/5), 60 mil serão utilizadas para a vacinação de pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos e outras 10 mil doses, para a vacinação do primeiro grupo de comorbidades, composto por pessoas com síndrome de Down, com deficiência cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), pacientes que fazem terapia renal substitutiva (hemodiálise) e gestantes com comorbidades.

Mais 10 mil doses da Astrazeneca serão destinadas para a vacinação de profissionais de saúde da rede privada, que poderão voltar a agendar a vacinação a partir das 9h de amanhã. O agendamento pode ser feito pelo site.

Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, também presente na coletiva, caso haja uma demanda maior do grupo de comorbidades do que as 78,5 mil doses disponíveis inicialmente, a secretaria irá informar ao Ministério da Saúde para que a pasta federal possa repor as vacinas. “Ninguém vai ficar sem vacina”, disse. Caso isso ocorra, a pasta local abrirá uma nova data de agendamento para os primeiros grupos de pessoas com comorbidades.