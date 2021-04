Covid-19: vacinação de comorbidades pode ter início na próxima semana

SS Samara Schwingel

GDF espera receber 5 mil doses de vacinas da Pfizer -

A vacinação contra covid-19 para pessoas com comorbidades pode ter início na próxima semana no Distrito Federal. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o DF espera receber 5 mil doses da vacina norte-americana Pfizer, remessa que será destinada a este público.

Para ser vacinada, a pessoa com comorbidade precisa fazer o cadastro no sistema da Secretaria de Saúde e, depois, agendar. A plataforma ainda não está disponível.

“Porém, só confirmamos a vacinação quando as doses estiverem aqui (no DF). Chegando, será iniciada a vacinação de pessoas com comorbidades”, disse Gustavo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de 513 mil pessoas com comorbidades residentes na capital federal.