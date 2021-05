SS Samara Schwingel

Os pacientes imunossuprimidos do Distrito Federal também podem agendar a vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira (3/5). A Secretaria de Saúde adicionou o grupo à prioridade da vacinação de pessoas com comorbidades, já que a procura para o agendamento estava abaixo do esperado.

Além dos imunossuprimidos, também podem agendar, nesta primeira etapa, pessoas com síndrome de Down, com deficiência cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), pacientes que fazem terapia renal substitutiva (hemodiálise) e gestantes com comorbidades.

Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, cerca de 100 mil pessoas se cadastraram no site da pasta para receberem os imunizantes. Do primeiro grupo a ser vacinado, até as 15h55 desta segunda-feira (3/5), cerca de 2 mil pessoas haviam agendado a vacinação. No total, são 10 mil vagas.

As doses usadas neste grupo serão da AstraZeneca e da Pfizer, totalizando 78,5 mil doses disponíveis inicialmente para pessoas com comorbidades. O agendamento pode ser feito pelo site.

No dia da vacinação, será necessário apresentar um documento com foto, comprovante de agendamento e, no caso de pessoas que não são atendidas pelo SUS, o laudo médico indicando a existência da comorbidade.