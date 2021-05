SS Samara Schwingel

A intenção é abrir o cadastro para essa categoria nesta quarta - (crédito: Douglas MAGNO / AFP)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal retirou as puérperas com comorbidades do primeiro grupo a ser vacinado contra a covid-19 na cidade. De acordo com a pasta, as puérperas com comorbidades serão contempladas na segunda fase do agendamento, para que haja tempo hábil para atualização do cadastro das mulheres nesta condição.

Este grupo de mulheres estava previsto para ser atendido nesta terça-feira (4/5) junto às pessoas com síndrome de Down, com deficiência cadastradas para receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pacientes que fazem hemodiálise, gestantes com comorbidades e imunossuprimidos.

No entanto, ao abrir as vagas para agendamento, a pasta excluiu as puérperas com comorbidades. A expectativa é que o agendamento para a fase dois da campanha de vacinação seja aberto nesta quarta-feira (5/5) para os pacientes com doenças pré-existentes de 55 a 59 anos. O agendamento e o cadastro podem ser feitso por meio do site vacina.saude.df.gov.br.