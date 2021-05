Seduh debate ameaças socioambientais nesta quarta-feira (5/5)

CB Correio Braziliense

O objetivo é promover a identificação de fatores que ameaçam o equilíbrio ecológico e social dos ambientes - (crédito: Seduh-DF/Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh) vai organizar, nesta quarta-feira (5/5), às 18h30, a última reunião da série “Encontros para Pensar o Território” em uma sessão pública virtual. O tema discutido será “A importância da participação social no mapeamento de ameaças socioambientais”.

O objetivo é promover, de maneira colaborativa, a identificação dos fatores que ameaçam o equilíbrio ecológico e social dos ambientes urbanos e rurais. Para auxiliar nessa identificação, a população pode acessar o Geoportal da Seduh, na aba “Aplicações”, em “Serviços Públicos”, e marcar nos mapas as principais ameaças socioambientais que afetam sua comunidade, como erosões, alagamentos e ocupações irregulares.

O assunto foi escolhido por votação popular e faz parte do eixo temático “Território Resiliente”. Esse é um dos oito eixos que norteiam a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), instrumento essencial para a política territorial do Distrito Federal.

O objetivo dos encontros é incentivar a participação popular na revisão do Pdot. Por isso, o evento será aberto a toda a população do Distrito Federal, sem necessidade de inscrição prévia.



Último “Encontros para Pensar o Território”

Data: quarta-feira (5/5)

Horário: 18h30

Tema: A importância da participação social no mapeamento de ameaças socioambientais

Reunião virtual: No portal do Pdot, disponível no dia do evento