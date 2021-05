CBMDF apura denúncia de assédio moral em cerimônia da corporação

CC Caroline Cintra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) apura uma denúncia de assédio moral de duas militares que teriam sido expulsas do auditório no qual ocorria a cerimônia de formatura do Curso de Altos Estudos para Praças, em 8 de abril.



Em nota, o CBMDF informou que, por determinação do comandante-geral da corporação, a denúncia foi encaminhada à Corregedoria/Controladoria, onde será realizada a abertura de procedimento apuratório para que os relatos presentes na denúncia sejam esclarecidos e elucidados, assim, podendo esta Instituição tomar as medidas cabíveis e pertinentes ao caso.



“Informamos ainda, que o CBMDF não compactua com nenhum tipo de assédio seja ele moral ou de qualquer natureza, primando não somente pelo bem da sociedade civil, mas também zelando pela conduta ilibada e exemplar da sua tropa, à luz dos regulamentos legais que nos norteiam e que padronizam tanto nossos uniformes quanto nossa conduta”, diz o texto.