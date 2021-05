Sistema de agendamento da Saúde apresenta falhas nesta terça (4/5)

LP Luana Patriolino

A vacinação de pessoas com comorbidades teve início nesta terça (4/5) - (crédito: Douglas MAGNO / AFP)

A abertura de 10 mil vagas para vacinação contra a covid-19 para profissionais de saúde com registro nos conselhos de classe gerou instabilidade no sistema da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nesta terça-feira (4/5). O objetivo era que o agendamento estivesse disponível às 10h. No entanto, o site vacina.saude.df.gov.br estava fora do ar e com o aviso de manutenção.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF afirmou que a instabilidade ocorreu pela manhã de hoje “pois houve muitos cadastramentos com a data de nascimento errada no grupo de comorbidades”. Segundo a pasta, a área técnica teve que tirar o site do ar temporariamente para fazer os ajustes necessários “e só então disponibilizar para os profissionais de saúde”.

Comorbidades

A campanha de vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades no Distrito Federal também teve início nesta terça-feira (4/5). Nesta primeira etapa, indivíduos com síndrome de Down, com deficiência cadastradas para receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pacientes que fazem hemodiálise, gestantes com comorbidades e imunossuprimidos poderão receber a primeira dose dos imunizantes. Para amanhã (5/5), a expectativa é abrir a marcação para pessoas com comorbidades que têm entre 55 a 59 anos.