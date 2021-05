Neoenergia prorroga saldão 30% para clientes residenciais 

PM Pedro Marra

O saldão vai ajudar a quem tem contas de luz atrasadas - (crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press )

A Neoenergia Distribuição Brasília prorrogou, nesta quarta-feira (5/5), para os clientes residenciais, a campanha Saldão 30%. A iniciativa possibilita a negociação das faturas de energia atrasadas há mais de 180 dias com condições diferenciadas, podendo chegar a zerar a cobrança de multa, juros e correção monetária. Aqueles clientes com contas em atraso que não buscarem a empresa para negociar ainda podem ter a energia cortada por inadimplência.



A campanha Saldão 30% esteve vigente durante todo o mês de abril de 2021, quando mais de 23 mil faturas em atraso foram pagas com descontos que podem ter chegado a 30% do total do valor devido pelas regras habituais.

“Estamos atentos à situação da população diante da pandemia, por isso decidimos prorrogar a campanha Saldão 30% até o final de maio para os clientes residenciais. Com o reaquecimento da economia, observamos que consumidores que não tiveram condições de negociar durante o mês de abril agora estarão aptos. Com o Saldão 30%, estamos dando um incentivo para que ele fique em dia com a distribuidora com mais tranquilidade nesse momento de recuperação econômica” afirmou o diretor-superintendente de Relacionamento com o Cliente, Gustavo Alvares Santos.

Como aderir ao saldão 30%

A campanha está aberta aos clientes residenciais, desde que possuam faturas em aberto há mais de seis meses. Para participar do saldão, o cliente pode acessar a agenciavirtual.ceb.com.br (boleto para pagamento à vista), o aplicativo para smartphones da companhia (pagamento parcelado via cartão de crédito) ou ainda ligar na Central de Teleatendimento 116. A intenção da companhia é contribuir com a recuperação financeira dos consumidores que tiveram dificuldade de liquidez durante a pandemia.

Para maior comodidade dos clientes, todo o processo está disponível nos canais virtuais da Neoenergia Distribuição Brasília, mas os clientes que precisarem de atendimento presencial podem comparecer à Administração Regional de Taguatinga, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h ou ainda agendar o atendimento em uma das unidades do NaHora.

+ Fácil pra vc

A Campanha Saldão 30% é uma iniciativa do + Fácil pra Vc, programa que reúne todas as ações com foco no cliente desenvolvidas pela distribuidora. Com a gestão da Neoenergia, a empresa ampliou suas formas de pagamento, com possibilidades de negociação via RecargaPay e pelo teleatendimento 116. Todas essas ações tornam mais fácil o relacionamento com os clientes e contribuem com o distanciamento social neste período de pandemia.

*Com informações da Neoenergia Distribuição Brasília