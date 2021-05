DF terá mais três clínicas veterinárias para castração gratuita de cães e gatos

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação)

O Distrito Federal ganhou mais três clínicas veterinárias para castração gratuitas de animais de estimação. O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) assinou contrato com as instituições que vão realizar as cirurgias por meio do Programa de Castração de Cães e Gatos do órgão. Os acordos foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), de terça-feira (4/5). As clínicas são Centro Veterinário do Gama, Centro Veterinário Dr. Juzo (Samambaia) e Pet Adote (Paranoá).

A duração dos convênios é de seis meses. Com isso, o DF amplia a capacidade de procedimentos por dia do programa, que até então eram realizados em unidades móveis do Hospital Veterinário Público (Hvep) e em uma clínica conveniada no Gama.

A cirurgia é gratuita para tutores de animais inscritos no projeto. Para participar, donos de animais devem ficar atentos às campanhas divulgadas pelo Governo do Distrito Federal.



Programa

O programa existe desde 2017 e faz parte do planejamento estratégico e do plano plurianual vigente no Ibram, com metas estabelecidas. O edital de credenciamento das clínicas, que resultou na seleção das três, integra esses objetivos.

A Comissão de Avaliação foi instituída em 2020, e o edital, lançado ao final do ano passado. O Ibram recebeu, inicialmente, cinco propostas, mas duas clínicas desistiram. O grupo fez visitas técnicas e, nesse processo de avaliação, contou com a ajuda dos fiscais do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).