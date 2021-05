Itapoã receberá pacote de obras com investimentos de R$ 27 milhões

CB Correio Braziliense

Na Avenida do Murão, o projeto contempla recapeamento, recuperação de meios-fios e de bocas de lobo - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou novos investimentos em infraestrutura para o Itapoã. A divulgação do novo pacote de obras de quase R$ 27 milhões foi feita nesta quarta-feira (5/5), durante visita à região administrativa. Veja abaixo o vídeo do GDF com a descrição dos investimentos.

A cidade, que foi regulamentada em 2005 e ainda necessita de equipamentos públicos, vai ganhar o primeiro terminal rodoviário, uma feira permanente, uma escola classe, um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) e pavimentação de vias, além da reforma da Avenida do Murão, na entrada da cidade.

A feira popular será construída ao lado do futuro terminal rodoviário, que está em obras. Nessa região, também será construído um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). No pacote para a cidade, há ainda a construção de uma nova sede para a administração regional, com investimentos de cerca de R$ 1,65 milhão.

Melhorias

O governo também vai levar infraestrutura para as quadras 202, 203, 378, 379 e 316, onde serão feitos serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e calçadas. Já na Avenida do Murão, o projeto contempla recapeamento, recuperação de meios-fios e de bocas de lobo, além de uma pintura e grafite em 516 metros do muro.

De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), o projeto da feira permanente está em processo avançado e, em breve, será lançada a licitação da obra. A Avenida Brasil será aberta até a DF-001, que corta o Itapoã Parque.

Obras concluídas no Itapoã incluem a da Praça Del Lago, que ganhou um Ponto de Encontro Comunitário (PEC) e reformas no parquinho, na área de convivência, na quadra poliesportiva e no Centro Comunitário.

A horta comunitária do Itapoã recebeu limpeza, poda e roçagem, além de novas calçadas e reforma de alambrado e das portas de ferro.