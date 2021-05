Covid-19: Novo ponto de vacinação no Itapoã recebe público com comorbidade

LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O público de 55 a 59 anos com comorbidade contará com o reforço da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) para a imunização contra a covid-19. Por meio da ação “Sua Vida Vale Muito Itinerante”, exclusiva para vacinação, será disponibilizado um ponto de apoio na Praça dos Direitos, no Itapoã, até sexta-feira (7/5). O horário é das 8h às 17h.

Atualmente, outros dois locais da iniciativa também funcionam no DF: Recanto das Emas (CEU das Artes) e Ceilândia (Praça dos Direitos), de segunda a quarta-feira, das 9h às 17h. Essas unidades são destinadas a idosos a partir de 60 anos.

Nesta fase inicial da vacinação, é necessário realizar o agendamento para os grupos com comorbidades. Pessoas com síndrome de Down e com outras deficiências cadastradas no Benefício de Prestação Continuada; pacientes que fazem hemodiálise; e gestantes com comorbidades podem marcar a primeira dose por meio do site vacina.saude.df.gov.br.



Segundo a Sejus, os voluntários e servidores da pasta que participam da ação seguem as regras sanitárias como distanciamento social, uso de álcool para higienização do local e das mãos, além da distribuição de máscaras no local.