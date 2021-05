Vacinação: apenas 122 mil pessoas com comorbidades se cadastraram

SS Samara Schwingel

Segundo o GDF, há mais de 300 ml pessoas com comorbidades no DF - (crédito: Ed Alves/ CB/ D.A Press)

Desde o início do período de cadastramento para pessoas com comorbidades se vacinarem contra a covid-19, em 3 de maio, apenas 122 mil pessoas realizaram o cadastro no sistema da Secretaria de Saúde. O GDF estimava que este público fosse composto por 390 mil pessoas e, diante da baixa procura, pede que o público se cadastre.

As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta quinta-feira (6/5) no Palácio do Buriti. De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, dos 122 mil cadastrados, apenas 24 mil agendaram a vacinação.

“ E 8.875 pessoas foram vacinadas. Então, todos aqueles que estão no público alvo da campanha precisam procurar um posto de saúde e buscar a imunização”, reforçou. Segundo ele, só assim o DF poderá combater efetivamente a pandemia de covid-19.

Além disso, tanto o secretário da Casa Civil quanto o da Saúde, Osnei Okumoto, reforçaram a importância de não se escolher o imunizante. “Temos que vacinar o mais rápido possível com a vacina que temos agora”, afirmou Okumoto. Nesta quinta-feira, o DF recebeu mais 50,3 mil doses de Astrazeneca e aguarda receber mais 14 mil doses da vacina norte-americana Pfizer/BioNTech.