Covid-19: DF ultrapassa 8 mil mortes nesta quinta-feira (6/5)

PM Pedro Marra

Nesta quinta, houve mais de mil novos casos de covid-19 registrados no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com mais 48 mortes registradas nesta quinta-feira (6/5), o Distrito Federal ultrapassou as 8 mil vidas perdidas para a covid-19 nesta pandemia. São precisamente 8.026 óbitos notificados pela Secretaria de Saúde (SES-DF). Dos últimos óbitos, 41 pessoas eram do DF, quatro de Goiás e três vieram de outros estados para serem atendidas em Brasília. Desse total, 10 pessoas tinham entre 50 e 59 anos.

O boletim epidemiológico da pasta notificou pouco mais de 1 mil novos casos nas últimas 24 horas. Agora, são 384.031 diagnósticos positivos do novo coronavírus, com 367.592 pessoas recuperadas. Atualmente, a taxa de transmissão do DF está em 0,98, ou seja, 100 pessoas com o novo coronavírus podem contaminar outras 98. Enquanto isso, a taxa de letalidade do Distrito Federal é de 2,2%, e a de mortalidade é de 241,0 por 100 mil habitantes.

Ceilândia ainda figura em primeiro nas estatísticas, com 42,4 mil moradores infectados e 1.280 mortes nesta pandemia. Taguatinga atingiu 798 óbitos e 30,7 mil pessoas contaminadas. No Plano Piloto, são 36,5 mil casos confirmados e 547 óbitos pela doença.