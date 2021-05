Pontos turísticos de Brasília serão expostos em feiras internacionais

CB Correio Braziliense

Um acordo fez com que Brasília passe a integrar o rol de cidades brasileiras incluídas em todas as ações de promoção desenvolvidas pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

O compromisso foi feito por meio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. A partir de julho, a Embratur atuará no circuito internacional e estará presente em cinco feiras internacionais até o final de 2021.

A inclusão de Brasília é resultado do trabalho integrado entre Setur-DF e Embratur, voltado para a estruturação, qualificação e promoção da capital federal, que possui potencial turístico cívico, cultural, arquitetônico, ecológico, náutico e rural, dentre outros segmentos.

Calendário internacional

A expectativa é que os atrativos do Brasil, incluindo os da capital federal, sejam expostos em eventos promovidos na China, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido e Espanha ainda neste ano. A ideia é manter o mesmo ritmo de 2020, quando a Embratur participou de quatro feiras de turismo no Brasil: Festuris, São Paulo Boat Show, Visit Pernambuco Travel Show e Festival das Cataratas.

Antes da pandemia, a agência esteve presente em seis feiras internacionais realizadas na Holanda, Espanha, Estados Unidos e Itália.

Mudanças

A Setur-DF tem lançado ações para apoiar empresários e profissionais do turismo, como é o caso do programa itinerante Turismo em Ação e as inaugurações de Centros de Atendimentos ao Turista (CAT) em cada região administrativa.

A ideia é garantir a capacidade de retomada econômica do setor, a cadeia produtiva que mais gera emprego em todo país, de acordo com a Setur. Há mais de 10 anos, segundo a pasta, Brasília não participava de feiras internacionais.