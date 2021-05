Vacina: Correção de cadastro está disponível para quem fez agendamento

CB Correio Braziliense

As correções podem ser feitas a partir desta sexta - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

Quem preencheu incorretamente algum dado no site de agendamento para a vacina contra a covid-19 ao se cadastrar poderá corrigir a informação a partir desta sexta-feira (7/5). A página passa a oferecer essa opção, como, por exemplo, no caso de a pessoa ter preenchido uma comorbidade de forma incorreta. No entanto, se houver digitação errada do CPF, não haverá a possibilidade de corrigir.



Para fazer a correção, será obrigatório que o usuário insira o CPF e o código de confirmação que foi gerado (exemplo: 6f07c8310ea) no cadastramento anterior. Caso não tenha os dados em mãos, não será possível fazer as alterações neste momento. Neste caso, o usuário deverá aguardar novas orientações a serem divulgadas pela Secretaria de Saúde.

Baixa procura

Desde o início do período de cadastramento para pessoas com comorbidades se vacinarem contra a covid-19, em 3 de maio, apenas 122 mil pessoas realizaram o cadastro no sistema da Secretaria de Saúde, até a última quinta-feira (6/5). O GDF estimava que esse público fosse composto por 390 mil pessoas e, diante da baixa procura, pede que o público se cadastre.

As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta quinta-feira (6/5) no Palácio do Buriti. De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, dos 122 mil cadastrados, apenas 24 mil agendaram a vacinação.

*Com informações da Secretaria de Saúde