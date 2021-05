Resumo do Dia; Veja como andam o avanço da covid-19 e a vacinação no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Thomas Kienzle/AFP)

Hospitais - O Hospital de campanha do Gama será entregue nesta sexta-feira: a unidade foi liberada para funcionar e tem 100 leitos de UCIs com ventilação mecânica. O investimento foi de R$ 6.875.000. Pacientes com covid-19 serão transferidos para hospitais de campanha, segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), para liberar leitos nos hospitais públicos para retomar cirurgias eletivas.

Vacina - "Temos que vacinar com o que temos", defendeu a infectologista Joana D’Arc Gonçalves, do Hran, em entrevista ao CB.Saúde desta quinta-feira (6/5). O DF recebeu mais 64,3 mil doses de vacinas, que serão utilizadas para dar continuidade à vacinação de pessoas com comorbidades.



Cadastro - Apenas 122 mil pessoas com comorbidades se cadastraram no DF. A estimava do GDF é que este público seria de 390 mil pessoas. Autoridades pedem que as pessoas com comorbidades realizem o cadastro.

Casos - O DF ultrapassou as 8 mil mortes por covid-19 nesta quinta-feira (6/5). Segundo a Secretaria de Saúde, o Distrito Federal chegou a 8.026 vidas perdidas pela doença com o registro de mais 48 óbitos. Segundo a pasta, 41 pessoas eram do DF, quatro de Goiás e três eram de outros estados.