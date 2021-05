CM Cibele Moreira

Ibaneis Rocha esteve na inauguração do hospital de campanha do Gama - (crédito: Cibele Moreira/CB /DA Press)

O Hospital de Campanha montado no Estádio Bezerrão, no Gama, está apto para receber os pacientes graves com a covid-19. A entrega da unidade hospitalar ocorreu na manhã desta sexta-feira (7/5), com a presença do governador Ibaneis Rocha, do vice-governador Paco Brito, do Secretário de Saúde, Osnei Okumoto, e de outras autoridades.



Com a entrega, serão transferidos - ainda na tarde desta sexta-feira - 22 pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) na rede pública para o Hospital de Campanha. A ideia é desafogar as UTIs dos hospitais e liberar a realização das cirurgias eletivas.

"O pessoal da regulação da Secretaria de Saúde está preparando esses pacientes que serão transferidos. Queremos trazer todos os pacientes da covid para os hospitais de campanha, para desafogar esses leitos de UTI nos hospitais. Nós sabemos da necessidade da retomada das cirurgias eletivas que estão há muito tempo paradas", ressalta Ibaneis Rocha. De acordo com o governador, para a próxima sexta-feira (14/5) está prevista a entrega do Hospital de Campanha montado no Autódromo de Brasília e, na semana seguinte, será entregue a unidade de Ceilândia.

"Com esses hospitais, todos equipados, esperamos dar um tratamento adequado aos pacientes da covid-19. A gente sabe que a pandemia não vai acabar tão cedo. No ritmo da vacinação, antes de setembro ou outubro, não teremos toda a população do Distrito Federal vacinada. E mesmo que vacinada, nós sabemos que existem muitos casos de reinfecção, diminui a gravidade mas vamos continuar convivendo com a covid durante muitos anos", destacou Ibaneis.

Estrutura

Com o investimento de R$ 6,8 milhões, o hospital de campanha do Gama conta com uma estrutura dividida em cinco alas que comportam 20 leitos cada. A unidade tem sala de triagem, sala para procedimentos invasivos, sala de insumos, sala de descompressão, salas de raios-X e de tomografias. Há também área para farmácia e pontos de hemodiálise.

O espaço tem ainda um ponto de desembarque de ambulâncias, setor administrativo, sala de TI e de manutenção, espaços de descanso para médicos e enfermeiros, banheiros adaptados para Pessoas com Necessidades Especiais, copa e necrotério. Todos os ambientes contam com sistema de ar condicionado e renovação de ar.

A Mediall Brasil fará o gerenciamento técnico e multiprofissional com a oferta de manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e o atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral).

Outras unidades

Os outros dois hospitais de campanha estão sendo construídos na Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia, e no Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Plano Piloto, ao custo de R$ 6,5 milhões cada. O contrato das três unidades terá duração de 180 dias e caberá à Mediall Brasil a gestão integrada dos 300 leitos hospitalares com suporte ventilatório pulmonar e terapia renal substitutiva beira-leito. O valor total é de R$ 199.400.400,00, sendo R$ 66.466.800,00 por hospital. O pagamento será realizado por leito ocupado, com a diária no valor de R$ 3.692,60.