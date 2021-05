SS Samara Schwingel

O Hospital de Campanha do Gama tem 100 leitos e é um dos três que serão inaugurados no DF - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

O Hospital de Campanha do Gama, um dos três prometidos pelo Governo do Distrito Federal, começará a funcionar na sexta-feira (7/5). A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti na tarde desta segunda-feira (3/5).

Segundo o secretário, a unidade tem equipamentos e equipe. “Ele está todo equipado e o pessoal que vai trabalhar nele já está contratado”, frisou. Rocha afirmou que a Secretaria de Saúde fará uma última vistoria na unidade na quarta-feira (5/5).

“Cada semana estaremos entregando cada um dos outros hospitais”, disse o secretário de Saúde Osnei Okumoto, também presente na coletiva. Os outros dois hospitais estão instalados no Plano Piloto e em Ceilândia.