Dupla invade residência, amarra e ameaça homem durante assalto no Paranoá

DD Darcianne Diogo

Homens levaram diversos objetos e o carro da vítima - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na noite desta quinta-feira (6/5), por roubo com restrição de liberdade. A dupla é suspeita de manter um homem, de 46 anos, amarrado durante um assalto na região do Itapoã, no Paranoá.

O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (5/5). Segundo as investigações conduzidas pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), os dois homens entraram na residência armados e anunciaram o roubo. Eles amarraram a vítima e a trancaram no banheiro da casa. Em pouco tempo, os criminosos levaram o carro do homem, televisões, celulares e ferramentas.

Ao fugirem, os dois esqueceram a arma utilizada no crime, além de vários outros objetos pessoais, o que facilitou a polícia a encontrá-los. Os investigadores conseguiram localizar o veículo e os objetos. A dupla foi presa em flagrante e foi reconhecida outros dois roubos ocorridos na cidade.