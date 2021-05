Covid-19: DF registra 30 novas mortes pela doença nesta sexta-feira

LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Com 30 novas mortes registradas, o Distrito Federal chegou a 8.056 óbitos pela covid-19, nesta sexta-feira (7/5). Somente nas últimas 24 horas, foram 820 infectados pela doença. A média móvel de casos está em 867, redução de 16,5% em relação ao número de 14 dias atrás. A mesma taxa para mortes está em 36,86 — diminuição de 30% em comparação ao mesmo período. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.

Dos óbitos notificados, dois eram de pacientes que tinham entre 30 e 39 anos; três de 40 a 49; cinco de 50 a 59; 11 estavam na faixa etária de 60 a 69; cinco tinham entre 70 e 79; e quatro tinham 80 ou mais. Comorbidades foram identificadas em 22 pessoas. Os agravantes foram doenças cardiovasculares; distúrbios metabólicos; obesidade; nefropatia; e pneumonia.

As maiores incidências da doença foram registradas nas regiões administrativas de Sobradinho 1, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal. Em números absolutos, Ceilândia continua na frente com 42.586 infecções pela covid-19, seguida de Plano Piloto (36.581), Taguatinga (30.875) e Samambaia (22.158).

Com as novas ocorrências, o DF chega a 384.851 casos confirmados do novo coronavírus. Deste total, 95,7% são considerados recuperados e 2,1% morreram. Com relação ao local de residência dos infectados, 87,9% são moradores da capital e 7,4% residem em outras unidades da Federação, sendo que os municípios do Entorno respondem pela maior parte.