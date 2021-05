Flores: um presente clássico de Dia das Mães que nunca sai de moda

CC Caroline Cintra JM Jéssica Moura

Basta maio chegar que a demanda nas floriculturas aumenta, com os filhos buscando a flor ideal para presentear as mães. Os pedidos são variados, vão desde as tradicionais rosas vermelhas até as orquídeas, girassóis, lírios, flores do campo, dentre outras. Embora existam muitas espécies, a intenção de quem vai presentear é a mesma: expressar o amor. Este é o segundo Dia das Mães em meio à pandemia, e, o presente pode ganhar um significado ainda maior: aproximar mães e filhos separados pelo isolamento social.

Uma pesquisa da Federação do Comércio, Bens e Serviços (Fecomércio) sobre a expectativa dos consumidores nessa época do ano mostra que os filhos pretendem gastar, em média, R$ 114,96 com o presente. Flores e cestas aparecem em quarto lugar entre os regalos mais procurados: 8,06% dos entrevistados pretendem comprá-las.

Na floricultura Flor Fina (411 Norte), os pedidos costumam aumentar em até 30% em maio, comparado a outras épocas do ano. Em meio à pandemia, a gerente Janilma Costa explica que os pedidos, agora, têm outro perfil: em vez de apenas arranjos de flores, os clientes têm adquirido cestas de café da manhã e pedem que o presente seja entregue em casa, no domingo.

“Às vezes diminuem o valor nas flores para colocar também a cesta. Além de flores do campo e rosas coloridas, temos colocado chocolates e vinho”, afirma Janilma. “Flores alegram o dia de qualquer um”. Ela diz que, nesse período de frio, as rosas chegam a durar até 10 dias, já as orquídeas duram mais de um mês.

Escolha

Na Lis Boutique Floral (@lisboutiquefloral), a florista Andiara Antunes faz os buquês de acordo com a personalidade de cada mãe. Ela sempre foge das tradicionais rosas vermelhas e apresenta um resultado surpreendente para os clientes. “As flores devem ser dadas de acordo com a pessoa que vai receber. Se a mãe é mais alegre, por exemplo, um buquê de flores do campo colorido é o ideal. Para as românticas, flores em tons de rosa. Já as orquídeas combinam com todas elas”, explica.

Para a especialista, a procura crescente por flores, desde o início da pandemia, reforça a ideia de que elas aproximam as pessoas. “Não tem quem não goste de ganhar flores, principalmente as mães. Com o distanciamento, é uma forma de o filho estar mais próximo. Ela sente carinho, amor, afeto. É sempre um presente bacana de dar, porque aproxima e surpreende”, complementa.

Quem pretende presentear com flores no Dia das Mães precisa estar atento a vários aspectos. Além da personalidade de quem vai ganhá-las, é importante levar em consideração onde a mãe mora. Se for em casa com área onde bate sol diariamente, os filhos podem escolher o lírio da paz, antúrio e bromélia, espécies que gostam de umidade, sombra e raios solares. Para aquelas que vivem em apartamento, com pouco espaço, as orquídeas e as suculentas são as ideais. Andiara recomenda, também, os terrários, que é um recipiente onde se reproduzem as condições necessárias para uma planta sobreviver. “Nem todo mundo consegue cuidar bem da planta. Com um terrário, a pessoa pode ter um minijardim e pode regar a cada três meses, por exemplo”, diz (veja Cuidados com as plantas).

Flores por gerações

A secretária Andrea Fonseca, 41 anos, trabalha em um viveiro em Taguatinga. Além do trabalho administrativo, ela gosta de tratar das plantas nos canteiros. “Eu gosto muito de flores. Vou presentear minha mãe e espero também ser presenteada”, revela, já dando a dica para a filha de 10 anos.

Andreia conta que passou a se interessar pelas plantas aos 16 anos e, desde então, sempre leva flores para a mãe. “Dou na intenção de alegrar, para a pessoa se sentir mais feliz e amada. É muito bom receber uma rosa, um vasinho. Você se encanta pela beleza, o cheiro, o cuidado de todo dia”, explica.

Para o Dia das Mães, ela já escolheu qual será o presente. “O girassol, que já dá aquela visão de aquecimento, de ficar pertinho, de cuidado; e a orquídea, que tem a beleza e dura bastante”. Andreia considera que as flores simbolizam as relações dela com a mãe e com a filha. As três moram na mesma casa. “A gente é bem unida, bem grudada, é muito amor”.

Paixão

Flores são os presentes que a empresária Elizabeth Satiko Yamada Fujimoto, 65 anos, mais ama receber. Além de ter um jardim na área externa da casa onde mora, no Lago Norte, dentro da residência há um espaço reservado para elas. Na loja de roupas femininas da qual é dona, sempre há um buquê para harmonizar e alegrar o ambiente. A paixão pelas flores veio quando começou a recebê-las com frequência na Paróquia Nossa Senhora do Lago. “Agora recebo sempre e cuido. As pessoas costumam falar que eu faço a flor reviver. Converso com elas. Acho que é preciso ter esse olhar com as plantas. Ter carinhos por elas”, disse.

Mãe de três filhas, Beth costuma ganhar flores nas datas comemorativas e fora delas também. O aniversário de 65 anos teve o tema floral. “Eu tinha uma vizinha que falava que o jardim da minha casa é o meu sorriso, o meu jeito de ser. Esse cuidado é algo que vem de dentro. Já cuidei de uma planta que estava morrendo, seca, que o jardineiro queria arrancar. Eu cuidei, conversei com ela e duas semanas depois ela estava linda e reviveu. Deus colocou algo em mim para cuidar delas, e eu amo”, declara a empresária.

Cuidados com as plantas

Gostam de sol:

Cactos

Suculentas

Ave do paraíso (também conhecida como Estrelitza)

Begônia

Gerânio

Lavanda

Petúnia



Gostam de sombra:

Antúrio

Costela de Adão

Árvore da felicidade

Zamioculca

Espada de São jorge

Peperômia

Bambu areca

Lírio da paz

Orquídeas

Violetas



Meia sombra:

Samambaia

Croton

Jiboia



Florescem o ano todo:

Begônia

Lavanda

Gerânio

