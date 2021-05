Dengue: DF registra queda de 81,6% nos primeiros quatro meses de 2021

LP Luana Patriolino

Mesmo com o registro de 4,5 mil casos prováveis de dengue, o Distrito Federal conseguiu reduzir o número da doença nos primeiros quatro meses deste ano. De acordo com dados do informativo epidemiológico, divulgados nesta sexta-feira (7/5), pela Secretaria de Saúde do DF, a queda é de 81,6% em relação ao mesmo período do ano passado.



Segundo a pasta, a cidade com maior número de casos de dengue no DF é Planaltina com 937 notificações. Em seguida, aparecem Ceilândia (479) e Sobradinho (435). A quantidade de óbitos também caiu. Em 2020, foram 19 mortes por causa da dengue entre janeiro e abril. Neste ano, foram registrados 2 casos desse tipo.

Não é só dengue

O aedes aegypti é responsável pela transmissão da dengue, febre chikungunya e do vírus zika. Para manter o cenário positivo de diminuição de casos de dengue no Distrito Federal, é preciso que os cuidados sejam mantidos dentro e fora de casa, buscando evitar água parada e a proliferação do inseto.



Dicas importantes

Tampe os tonéis e caixas d'água;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

Mantenha lixeiras bem tampadas;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

Faça uma revisão semanal ao redor de casa e esvazie possíveis depósitos de água;

Limpe entulhos;

Retire plantas que acumulem água.





Sintomas da dengue

Febre alta;

Dores musculares intensas;

Dor ao movimentar os olhos;

Mal estar;



Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Vermelhidão na pele.

Sintomas da chikungunya



Febre alta;

Dor nas articulações;

Dor de cabeça;

Vermelhidão na pele.

Sintomas vírus zika