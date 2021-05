Vacinação: movimento é intenso, mas flui bem neste sábado (8)

SS Samara Schwingel

(crédito: SAMARA SCHWINGEL )

A vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal, durante o fim de semana, começou às 9h da manhã neste sábado (8/5). Apesar do movimento intenso, no drive-thru do Estacionamento 13 do Parque da Cidade, o atendimento flui com rapidez.

Tanto idosos quanto pessoas com comorbidades aproveitaram as primeiras horas do dia para buscarem a vacinação. Anísio Azevedo, 61 anos, e a esposa portadora de comorbidade Ilaides de Oliveira, 56, por exemplo, estavam ansiosos para serem vacinados.

Anísio chegou a ser infectado com a covid-19 em agosto do ano passado e passou 39 dias em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Agora, recebendo a primeira dose do imunizante, o casal afirma que vai continuar se cuidando e aguardar pela segunda dose. “É uma sensação boa, ter vencido a covid-19 e finalmente me vacinar”, comenta Anísio.

Neste sábado, 17 pontos de vacinação funcionam pelo DF. Veja:

Segundo a Secretaria de Saúde do DF, no sábado (8/5), serão 17 locais para imunização da população e, no domingo (9/5), quatro espaços permanecerão abertos recebendo a população. Nesta etapa, serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e pessoas do grupo de comorbidades que agendarem a aplicação pela internet.

Confira os locais de vacinação neste fim de semana:

Sábado (8/5) - das 9h às 17h

Pedestres

UBS 3 do Guará - QE 38, Área Especial, Guará II

UBS 1 do Núcleo Bandeirante - 3ª Avenida, Área Especial 3

UBS 7 de Samambaia - Quadra 302, Conjunto 5, lote 1

UBS 3 de Ceilândia - QNM 15, Bloco C3

Drive-thru

Centro Universitário Unieuro - Av. das Castanheiras, s/n, Lote 3.700

Centro Universitário Planalto do Distrito Federal (Uniplan) - Av. das Castanheiras

Taguaparque

Parque da Cidade - estacionamentos nº 12 e 13

Torre de TV

Estádio Mané Garrincha

Shopping Iguatemi

UBS 5 de Ceilândia - QNM 16, Módulo F

Sesc Ceilândia - QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte

Misto

UBS 5 de Planaltina - Quadra 12, Conjunto A, Área Especial, Arapoanga

UBS 1 de Sobradinho - Quadra 14, Área Especial 22/23

Sesi Gama - Lote 1/8, Setor Central



Domingo (9/5) - das 9h às 17h

Drive-thru

Taguaparque

Sesc Ceilândia - QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte

Torre de TV

Estádio Mané Garrincha