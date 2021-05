Confira os pontos de vacinação contra covid-19 no DF durante o fim de semana

LP Luana Patriolino

O Distrito Federal contará com 17 pontos de vacinação contra a covid-19 neste fim de semana. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, no sábado (8/5), serão 17 locais para imunização da população e, no domingo (9/5), quatro espaços permanecerão abertos recebendo a população. Nesta etapa, serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e pessoas do grupo de comorbidades que agendarem a aplicação pela internet.



Confira os locais de vacinação neste fim de semana:

Sábado (8/5) - das 9h às 17h

Pedestres

UBS 3 do Guará - QE 38, Área Especial, Guará II

UBS 1 do Núcleo Bandeirante - 3ª Avenida, Área Especial 3

UBS 7 de Samambaia - Quadra 302, Conjunto 5, lote 1

UBS 3 de Ceilândia - QNM 15, Bloco C3

Drive-thru

Centro Universitário Unieuro - Av. das Castanheiras, s/n, Lote 3.700

Centro Universitário Planalto do Distrito Federal (Uniplan) - Av. das Castanheiras

Taguaparque

Parque da Cidade - estacionamentos nº 12 e 13

Torre de TV



Estádio Mané Garrincha

Shopping Iguatemi

UBS 5 de Ceilândia - QNM 16, Módulo F

Sesc Ceilândia - QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte

Misto

UBS 5 de Planaltina - Quadra 12, Conjunto A, Área Especial, Arapoanga

UBS 1 de Sobradinho - Quadra 14, Área Especial 22/23

Sesi Gama - Lote 1/8, Setor Central

Domingo (9/5) - das 9h às 17h

