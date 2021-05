Covid-19: DF recebe mais 14, 4 mil doses de CoronaVac

SS Samara Schwingel

(crédito: SERGEI SUPINSKY)

O Distrito Federal recebeu, no fim da manhã deste sábado (8/5), mais 14,4 mil doses da vacina chinesa contra a covid-19, a CoronaVac. Segundo a Secretaria de Saúde, as unidades do imunizante recebidas já estão na Rede de Frio Central.

Da nova remessa, 7,2 mil doses serão utilizadas para a aplicação da primeira dose nos atuais grupos que fazem parte do público alvo da campanha e 7,2 mil serão armazenadas para reforço. A CoronaVac funciona com aplicação dupla, com um intervalo de 14 a 28 dias entre a doses.

A distribuição das 7,2 mil doses voltadas para D1 (primeira dose) deve começar na segunda-feira (10/5). Para o mesmo dia, há a expectativa de início da distribuição e aplicação das 5,8 mil doses da vacina norte-americana Pfizer/BioNTech, que estão armazenadas na Rede de Frio desde o início da semana passada.