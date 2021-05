Criança de 2 anos cai em poço da chácara da família

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma criança de 2 anos foi encontrada boiando em um poço na chácara da família, em Monte Alto, Padre Bernardo (GO), por volta das 8h deste sábado (8/5). Os familiares, que a encontraram, rapidamente começaram o resgate e realizaram manobras de reanimação.

A família seguiu com a criança para a unidade de saúde mais próxima, mas para reduzir o tempo de espera, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se deslocou em sentido contrário para interceptar o carro da família, próximo a comunidade Vendinha (GO).

Aos cuidados da equipe, o menino recebeu o protocolo de reanimação para vítimas de afogamento e foi levado para o Hospital Regional de Brazlândia (HRBz). A unidade já havia sido avisada, pelo CBMDF, que receberia um paciente crítico e sob procedimentos de ressuscitação pulmonar.

No HRBZ, os bombeiros deram apoio à equipe médica e a criança voltou a ter sinais vitais. O menino segue no hospital, recebendo os cuidados necessários. O CBMDF atendeu a ocorrência com uma viatura e três militares.