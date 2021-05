Dia das mães tem previsão de céu claro e poucas nuvens ao longo do dia

EH Edis Henrique Peres

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

A previsão do tempo no Distrito Federal para este domingo (9/5) de dia das Mães é de poucas nuvens, céu claro e sem possibilidade de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve variar entre a mínima de 16º C e a máxima de 27º C.

Já a umidade relativa do ar varia entre 40% a 90%. O meteorologista do Inmet Cléber Souza explica que a tendência é que temperaturas e umidade, ao longo da semana, permaneçam na mesma média deste domingo.

“Estamos com uma massa de ar seco, que impede a formação de nuvens, por isso a possibilidade de chuva não existe e vemos dias quentes e quedas de temperaturas ao longo da noite e madrugada que podem chegar a 16º C, com sensação térmica de até 14º C”.

O especialista alerta que, durante a tarde, a umidade do ar deve cair consideravelmente, por isso é importante beber bastante água e evitar exposição durante as horas de maior aquecimento, entre 10h e 15h.

“A falta de nuvens facilita o ressecamento da pele e também causa outros danos. A população deve manter os cuidados para lidar com as variações do dia, usando protetor solar, bebendo água e bem agasalhados durante a noite e madrugada”, finaliza.