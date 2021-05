Vias de ligação da S1 e N1 fechadas na manhã deste domingo (9) devido a passeio de Bolsonaro

EH Edis Henrique Peres

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Na manhã deste domingo (9/5), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), realizou um passeio motociclístico com diversos apoiadores. As vias de ligação da S1 e N1 do Eixo Monumental ficaram interditadas até o fim do evento. Em outros locais do trajeto, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fez alguns fechamentos rápidos e pontuais.

Ainda não há estimativas de quantos apoiadores estavam no evento, no entanto, na última quinta-feira (6/5), o presidente, quando avisou sobre o passeio, disse que esperava a presença de cerca de mil apoiadores do governo.

“A gente não vai estar indo para comunidade porque eu acredito que mais de mil motos vão se fazer presentes. Eu estou muito feliz. Pessoal quer me acompanhar em um passeio. Todo mundo tem o direito de ir e vir”, afirmou Bolsonaro em transmissão semanal ao vivo.

A concentração estava prevista para acontecer na Praça da Alvorada. Vale lembrar que na última sexta-feira (7/5), Jair Bolsonaro dividiu opiniões na inauguração da ponte do Abunã, que liga os estados de Rondônia e do Acre. Na garupa, o presidente levava o empresário catarinense Luciano Hang.

Os dois, contudo, estavam sem capacete. De acordo com o artigo 244 do Código Brasileiro de Trânsito (CBT) guiar motocicleta sem capacete é considerado infração gravíssima, com pena prevista de multa e suspensão do direito de dirigir.