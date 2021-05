Detran-DF autua mais de mil condutores nas vias do Aeroporto

PM Pedro Marra

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 1.162 condutores nas vias do Aeroporto de Brasília. O videomonitoramento da circulação de veículos nas vias do terminal brasiliense começou em 5 de abril. A maioria das ocorrências é por veículo estacionado em local proibido: 1.095 registros.

Entre outras infrações notificadas estão: proibido parar e estacionar (48), estacionar ao lado de outro veículo (14), estacionar sobre faixa de pedestres (3), parar sobre faixa de pedestre (1) e estacionar sobre marcas de canalização (1).

Para o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Lúcio Lahm, a grande quantidade de infrações cometidas é preocupante, pois mostra que os condutores não estão cumprindo regras básicas de trânsito. “Também temos visto que alguns condutores não entendem a diferença entre parar e estacionar, permanecendo em seus veículos enquanto aguardam o passageiro, mas isso é considerado estacionamento e não parada. É necessário que haja uma mudança de comportamento: os passageiros devem esperar o motorista e não o contrário”, explica o diretor.

De acordo com a legislação, considera-se parada a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. O que exceder a isso é estacionamento e configura infração de trânsito mesmo em locais onde é permitido parar. Também é importante observar que, em alguns locais, é proibido até mesmo parar, de acordo com a sinalização.

Videomonitoramento



O Detran implantou um centro de controle onde os agentes têm acesso às imagens do trânsito em tempo real, aplicando penalidades pelas irregularidades observadas, de acordo com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em relação a estacionamento irregular e parada além do tempo necessário para embarque e desembarque. O videomonitoramento é resultado de uma parceria com a Inframerica, concessionária que administra o aeroporto, e tem como objetivo organizar o trânsito e proporcionar maior fluidez nas vias daquela região.

*Com informações do Detran-DF