Professores devem ser vacinados até agosto, prevê secretário da Casa Civil

PM Pedro Marra

(crédito: Joel Rodrigues/Agencia Brasília)

Em coletiva de imprensa presencial e virtual na tarde desta segunda-feira (10/5), o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que os professores devem ser vacinados contra a covid-19 até agosto. Segundo ele, a previsão do governador Ibaneis Rocha vai conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI).

"O importante é que o governador reconhece a importância do retorno das aulas e o prejuízo que as crianças estão tendo com a pandemia. Acredito que eles já estejam vacinados para retornarem às aulas. Pelo que sei, o governador pretende iniciar as aulas até agosto. Imaginamos que até lá tenha a imunização dos professores, pelo menos com a primeira dose", declarou Rocha.

Perguntado sobre a destinação das 14.040 doses da Pfizer que a Secretaria de Saúde irá receber na noite desta segunda-feira, o secretário afirmou que a quantidade será destinada à primeira dose dos grupos prioritários. "Confirmei essa informação mais cedo, e será somente para a D1", frisou.

Agendamento

Na ocasião, o secretário afirmou que as pessoas que não tomarem a vacina na data agendada só poderão tomar o imunizante em um posto drive-thru. "Não adianta a pessoa chegar no posto de vacinação e não vacinar com o imunizante disponível. A pessoa que chega lá no posto e não estiver na data agendada, será direcionada ao drive-thru, onde terá essa vacina", afirmou o chefe da Casa Civil.