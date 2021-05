Covid-19: DF registra 832 novos casos e 37 mortes nas últimas 24h

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Kaust/Ivan Viola/Divulgação)

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), divulgado nesta segunda-feira (10/5), notificou 832 novos casos e 37 mortes da covid-19, nas últimas 24 horas, na capital do país. Ao todo, o DF já registrou 387.293 casos da doença e 8.150 vidas perdidas.

A taxa de recuperação está em 95,8%, sendo que 371.293 pessoas que tiveram a doença na capital se recuperaram. Já a taxa de transmissão da doença está em 0,93. De acordo com especialistas, para conter o avanço da covid-19, é primordial que a taxa de transmissão esteja abaixo de 1.

Com os novos dados divulgados nesta tarde pela pasta, a média móvel de novos casos dos últimos 7 dias está em 865, enquanto que a média móvel de mortes no mesmo período está em 38,14. Ceilândia é a região administrativa do DF que registrou o maior número de casos da doença (42.913), seguida pelo Plano Piloto (36.912), Taguatinga (31.055) e Samambaia (22.284).

Faixa etária das vítimas desta segunda-feira (10/5):