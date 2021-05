AD Alice Dias*

(crédito: Sina Schuldt/AFP)

Nesta quarta e quinta-feira (12 e 13/5) acontecerá mais uma edição da Semana da Europa. O evento, que é realizado há 17 anos, será totalmente digital neste ano. A programação terá início com a terceira edição do Café com Europa, dedicada ao tema “humano + design + natureza”, aliando o design sustentável à arquitetura.

Serão dois dias de palestras, com entrevistas e apresentações gratuitas com designers e arquitetos brasileiros e europeus. A edição deste ano conta com profissionais representantes da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslovênia, Finlândia e Portugal.

O embaixador da União Europeia (UE) no Brasil, Ignacio Ybáñez, explica que o Café com Europa marcará também o Dia da Europa, comemorado em 9 de maio. “A data celebra a declaração de Robert Schuman de 1950, quando o então Ministro dos Negócios Estrangeiros da França lançou as bases fundadoras do que é hoje a União Europeia”.

Ybáñez reforça que, para a UE, a cultura tem um valor crucial. “A EUNIC é um parceiro essencial para nós, porque juntos promovemos os valores europeus de respeito pela diversidade cultural, mas também incentivamos o diálogo cultural e defendemos um papel mais forte da cultura nas políticas públicas e nas relações externas”, afirma o embaixador.

Design

Para o embaixador da Itália, Francesco Azzarello, o evento é uma oportunidade de desenvolver uma conversa entre designers e arquitetos europeus e brasileiros. “O design oferece uma linguagem universal e moderna para interpretar os desafios do futuro, com muitas aplicações em setores diferentes da cultura e da produção. Mesmo nesse espaço virtual, não esquecemos que estamos na linda cidade de Brasília, símbolo do convívio entre natureza e arquitetura. Agradeço aos nossos parceiros UnB e IED pelo empenho na realização desta iniciativa”, afirma.

O Café com Europa será transmitido em tempo real nos canais do YouTube da Semana da Europa, da UnBTV e do Istituto Europeo di Design, com tradução simultânea (inglês/português). Os encontros serão virtuais em formato webinar, das 9h às 13h, com 30 minutos de duração, cada, e os participantes poderão interagir ao vivo e fazer perguntas pelo chat.



*Estagiária sob a supervisão de Adson Boaventura