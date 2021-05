Vacinação: 9,20% dos brasilienses já receberam a 2ª dose do imunizante

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), atualizado nesta segunda-feira (10/5), a capital do país já imunizou 521.376 pessoas com a 1ª dose, enquanto que 280.978 pessoas foram vacinadas com a 2ª dose das vacinas contra a covid-19. Apenas nesta segunda-feira, 7.606 pessoas foram vacinadas com a 1ª dose e 1.439 com a 2ª dose dos imunizantes. No total, o DF já recebeu 987.410 doses de vacinas.

Considerando a população do DF, de 3.052.546, segundo os dados da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), o percentual de pessoas imunizadas com a segunda dose é de 9,20%. A população que já recebeu, ao menos, a 1ª aplicação da vacina é de 17,08%.

Vale lembrar que no domingo (9/5), o governador Ibaneis Rocha (MDB) declarou pela rede social Twitter que prevê ter 70% dos moradores da capital Federal vacinados contra a covid-19 até outubro.

“Estou acompanhando a distribuição para os Estados e o Governo Federal tem mantido a proporcionalidade. Minha expectativa é que 70% da população esteja imunizada até outubro”, escreveu o chefe do Palácio do Buriti.



