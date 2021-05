Covid-19: 11 pessoas aguardam por um leito de UTI na rede pública

CM Cibele Moreira

Ainda há fila por um leito de UTI para pacientes com covid-19 - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

Na manhã desta terça-feira (11/5), onze pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19 aguardavam por um leito em unidade de terapia intensiva (UTI) no Distrito Federal. As informações foram atualizadas pela Secretaria de Saúde às 7h45, na Sala de Situação. Desse quantitativo, sete deram entrada nesta segunda-feira (10/5).



No Twitter, o governador Ibaneis Rocha (MDB) chegou a afirmar que a fila de espera por um leito para pacientes com o novo coronavírus estava zerada após a inauguração do Hospital de Campanha do Gama e a reestruturação de leitos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, dos 480 leitos reservados para casos graves da doença, 96 estão vagos e 33 estão bloqueados. A taxa de ocupação chegou a 78,5% nesta terça-feira (11/5). Além das UTIs, a rede de saúde conta com 255 leitos em unidades de cuidados intermediários (UCI) para casos com suspeita ou confirmação da covid-19. Desse quantitativo, 121 leitos encontram-se disponíveis para receber pacientes — sendo que 54 estão localizados no Hospital de Campanha do Gama.

Segundo a pasta, a UCI tem a mesma estrutura que um leito de UTI convencional, por isso é capaz de dar todo o suporte necessário para os casos mais graves.