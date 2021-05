"Conseguimos zerar a fila de espera por leitos", diz Ibaneis

EH Edis Henrique Peres

O titular do Palácio do Buriti, Ibaneis Rocha (MDB), declarou, na tarde desta segunda-feira (10/5), que o governo conseguiu zerar a fila de espera por leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) da covid-19. O pronunciamento do governador foi feito pelo Twitter.

O chefe do Executivo local explicou que a lista de espera foi zerada após a inauguração do Hospital de Campanha do Gama e a reestruturação de leitos. Ibaneis aproveitou para acrescentar que as cirurgias eletivas (aquelas que não necessitam de internação após o procedimento cirúrgico) devem voltar ainda nesta semana, e que os hospitais vão entrar em contato com os pacientes.

Ibaneis aproveitou para reforçar a importância da imunização. “Todas as vacinas disponíveis necessitam de duas doses, são seguras e eficientes, não há necessidade de tentar ‘escolher’ uma ou outra”.

O governador disse que os grupos etários que passaram pela vacinação apresentaram números de internação menores. Vale lembrar que o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou em coletiva de imprensa que a expectativa do GDF é imunizar os professores até agosto.



