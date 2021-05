Vídeo: trabalhadores são salvos de soterramento em obra na Octogonal

PM Pedro Marra

Segundo o CBMDF, dois dos quatro trabalhadores foram soterrados na vala da Octogonal 4 - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta terça-feira (11/5), a um soterramento de dois trabalhadores em uma obra no bloco E da Área Octogonal Sul (AOS) 4. De acordo com a corporação, o acidente envolveu quatro homens, sendo que dois sofreram escoriações e fraturas pelo corpo, mas estão estáveis.

Eles realizavam uma atividade em uma vala, quando uma tubulação de água se rompeu, "desceu à terra onde estava sendo molhada. Juntamente com essa terra, veio as escoras, e dois trabalhadores foram soterrados. Neste momento, estamos transportando os dois", informou o subtenente Cidemar, do CBMDF.

De acordo com a corporação, dois trabalhadores foram transportados para Hospital de Base (HBDF) conscientes, orientados e estáveis.

Confira vídeos do local:

Aguarde mais informações.