LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Desativada desde 1997, a Piscina com Ondas, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, será reativada. O local, que foi inaugurado em 1978, chegou a receber uma média de 10 mil pessoas durante o fim de semana, no auge do funcionamento. A secretária de Esportes do Distrito Federal, Giselle Ferreira, afirmou que o projeto de revitalização deve ser finalizado em dois meses e a licitação será lançada durante esse período. A previsão é de que as obras terminem até o fim deste ano. “Em 60 dias concluímos e fazemos a licitação. Já a reforma dura cerca de seis a oito meses”, detalha a responsável pela pasta.

Até o momento, a secretaria tem como garantido o valor de R$ 6 milhões do orçamento e recebeu outros R$ 22 milhões em emenda parlamentar da deputada Celina Leão (PP-DF) para reformas e reparos de espaços administrados pela pasta. Segundo Ferreira, somente a revitalização da piscina pública custará R$ 8,5 milhões. “Vimos a complexidade para fazer a obra e precisamos do projeto elétrico, hidráulico, urbanístico”, diz.

A secretária destacou a importância da reativação para a capital. “Acredito que Brasília é uma cidade convidativa para a prática de esportes e vamos trabalhar na reforma desses espaços esportivos”, afirma.

Revitalização

Em março deste ano, o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou uma ordem de serviço para que 27 quadras poliesportivas recebessem pintura, substituição de alambrados, pisos, iluminação com LED e adequação de acessibilidade.



O pacote incluiu os vestiários da piscina, com a troca das instalações hidráulicas e elétricas, dos azulejos, das divisórias de banheiros e trocadores, do forro de gesso do teto e outros. Segundo o GDF, tudo está sendo feito sem alterar a obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

História



Ícone dos anos 1980 e 1990, a Piscina com Ondas, do Parque da Cidade, foi inaugurada em 1978 e entrou para a história por ser a primeira do gênero na América Latina. Produzia ondas de até um metro de altura, anunciadas por uma sirene a cada cinco ou dez minutos. Nos fins de semana, costumava receber cerca de 10 mil pessoas e tornou-se um dos pontos turísticos mais visitados e famosos de Brasília no auge do seu funcionamento. Nas proximidades da Piscina com Ondas, também aconteciam rodas de viola entoadas por estudantes brasilienses e por Zélia Duncan e Cássia Eller, quando ainda eram anônimas.