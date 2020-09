Traficante é preso com mais de 6 kg de cocaína e R$ 56 mil na Asa Sul

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais da 2° Delegacia de Polícia (Asa Norte) prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (25/9), um homem acusado de traficar drogas na Asa Sul. Policiais o capturaram no momento em que o suspeito comercializava cocaína na Quadra 208.

Durante as buscas, os investigadores encontraram, no veículo e na casa do acusado, mais de 6 kg de cocaína e R$ 56 mil em espécie. Aos agentes, o usuário de drogas confessou que havia comprado uma grama de cocaína por R$ 100.

Estima-se, segundo as investigações, que a droga apreendida traria um lucro ao suspeito de mais de R$ 600 mil. A apuração policial revelou, ainda, que a marca encontrada na embalagem do entorpecente mostra que a substância foi produzida em um dos cartéis de droga do Paraguai.

O suspeito vendia as drogas tanto na Asa Sul quanto na Asa Norte. O homem foi preso e, caso seja condenado, poderá pegar até 15 anos de reclusão.